Blumberg Mopsfledermaus-Kolonien waren früher kein Thema

Blumberg. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim einem Eilantrag des Regierungspräsidiums Freiburg stattgegeben hat, ist auch in diesem Winter die gesamte Museumsstrecke gesperrt, da auch im Tunnel am Achdorfer Weg artgeschützte Fledermäuse nachgewiesen wurden. Begründung: Der Bahnbetrieb in diesem Tunnel führe zu einer erheblichen Störung der geschützten Fledermäuse.

Diese erneute Untersagung des winterlichen Bahnbetriebs hat den Blumberger Bürger, Willi Kirsch, aus der Ruhe gebracht. Zahlreiche andere Blumberger Bürger schließen sich nach einer Umfrage ebenfalls seinem Aufbegehren an.

Die alteingesessenen Blumberger Bürger sind erbost über die Entscheidung. Nach Ansicht des gebürtigen Blumbergers Willi Kirsch, dürfte es den Fledermäusen nichts ausmachen, wenn die Sau­schwänzlebahn auch im Winter hin und wieder im Bummelzugtempo über die Strecke und somit auch durch den Tunnel am Achdorfer Weg fährt. Kirsch begründet das auch.