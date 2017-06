Blumberg-Achdorf. Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist am Mittwochabend ist nach Informationen der Polizei im Uferweg in Achdorf gegen 19.30 Uhr wegen zu hohen Tempos gestürzt. Der junge Kraftfahrer war in einer leichten Rechtskurve auf der mit Kieselsteinen und Schotter verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Nach dem Sturz schlitterte er über 20 Meter die Straße entlang. Mit erheblichen Verletzungen wurde er von der Rettung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An dem Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 350 Euro.