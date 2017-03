Blumberg Modell der ehemaligen Förderanlage

Blumberg (blu). Im Keller steht ein 2,6 Meter breiter und zwei Meter hoher Ausschnitt des Stadtplans, auf ihm hatte Jürgen Mahler mit einem grünen Band die frühere Doggererzanlage aufgeklebt.

Das Band, das vom Nordwerk über das Ried zum Südwerk führt, symbolisiert den Doggerzabbau in der Zeit von 1934 bis 1942. Es war die Zeit, als Blumberg von einem Dorf mit rund 700 Einwohner zu einer Stadt mit 6000 Köpfen anwuchs. Mit dem Doggererzabbau beschäftigt sich ein Projekt an der Blumberger Weiherdammschule. So bauen Schüler der achten und neunten Klasse unter Anleitung von Jürgen Mahler und Unterstützung des Geschichtsvereins ein Modell der ehemaligen Förderanlage vom Eichberg-Stollen im Blumberger Nordwerk zur Anlage im Blumberger Südwerk.

Lehrer Martin Roth: "Wir haben uns gefreut, dass Jürgen Mahler sich wieder an uns gewandt hat." Die Schüler hätten schon beim letzten Projekt, als Jürgen Mahler mit ihnen ein Modell der Museumsbahn im Abschnitt Epfenhofen gebaut habe, sehr profitiert. So seien sie damals in Epfenhofen gewesen und hätten den Schienenabschnitt und die Häuser studiert.