Blumberg Modehaus Kaltenbach bleibt der Donaustadt erhalten

Dafür bedankt sich Kaltenbach ausdrücklich bei seinen Kunden. "Wie versprochen werden alte Gutscheine von früher nun auch im neuen Unternehmen wieder eingelöst".

Name ist noch geheim

Über den neuen Namen hält sich das Unternehmen noch bedeckt. Der Name Kaltenbach, so heißt es in der Pressemitteilung, wird aber nur noch für einige Wochen über den Geschäften in Donaueschingen, Schonach und Villingen-Schwenningen stehen.