Blumberg Mode des 19. Jahrhunderts gezeigt

Blumberg. Die Bürger, darunter auch Auswärtige, genossen es, durch die Gassen des Marktes zu flanieren. Am Samstag, fast pünktlich um 14 Uhr, eröffnete Bürgermeister Markus Keller, unterstützt vom Nikolaus und Knecht Ruprecht, sowie Petra Haller von Sissis Erben, den Weihnachtsmarkt. Er hob dabei die gute Zusammenarbeit mit der Gruppe Sissis Erben, die sich den Kostümen des 19. Jahrhunderts verschrieben hat, hervor. Nachdem sich das Stadtoberhaupt als Feuerwerker betätigt und mit einem Feuerpilz die Veranstaltung angeblasen hatte, war ein Rundgang über den Markt angesagt. Mit dabei war unter anderen die Organisatorin des Marktes, Nadine Götz von Touristinfo. Im Gegensatz zum letzten Jahr haben die Verantwortlichen diesmal für einen prächtigen Weihnachtsbau gesorgt. Das Angebot an Speisen, Getränken, Geschenken und Unterhaltung konnte sich sehen lassen. Eine Bläsergruppe aus den Reihen der Realschüler spielte weihnachtliche Weisen.

Der Nikolaus verteilte an die Kinder großzügig seine Weckenmänner. In der Nähe der Tribüne konnten sich Kinder und Erwachsene in die Kunst einer Feuerschau einweisen lassen. Sehr umlagert war die Modellanlage der Museumsbahnstrecke von Jürgen Mahler.

Ein tolles Werk sei ihm gelungen, hieß es. Auf dem Weihnachtsmarkt gab es bei frühlingshaftem Wetter auch fastnachtliche Guggenmusik. Auf großes Interesse stieß die Modenschau mit Models aus der Gruppe Sissis Erben. Petra Haller hatte die Moderation übernommen. Sie kannte sich aus in der Mode des 19. Jahrhunderts, hatte sie doch die Kleidung zusammen mit ihrer Mutter kreiert. Im Laufe des Nachmittags und später dann am Abend kamen immer mehr gut aufgelegte Besucher. An den Standtischen war Glühwein der Renner. Für großen Umsatz sorgten auch die Bratwurstgriller. Im Foyer der Stadthalle gab es die Steampunk-Taschen, ein Tauschtisch für Bücher und ein historisches Nähzimmer. Ein Hobby-Tüftler führte seine einzigartige Musikmaschine im Stile des 19. Jahrhunderts vor. Wer noch kein Geschenk hatte, konnte sich an zahlreichen Ständen Schmuck aussuchen. Für Kinder gab es zahlreiche Angebote, darunter auch Kinder lesen für Kinder. Bei Dunkelheit wurde es romantisch. Petra Haller von Sissis Erben, bekannt auch als Schinderbärbel, nahm einige Blumberger mit auf eine historische Stadtführung. Zuvor übergab der Krippenbauer Josef Burger aus Gutmadingen eine von ihm großartig geschaffene Krippe an Nadine Götz für die Stadt Blumberg.