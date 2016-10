Blumberg (blu). Der Haupt- und Finanzausschuss des Blumberger Gemeindrats erhält am Donnerstag Kenntnis über die Mittelanmeldung der Stadtteile für den Haushalt 2017 und über die Anträge der Fraktionen. Ein weiterer Punkt sind die Mittelanmeldungen der Freiwillige Feuerwehr sowie die Mittelanmeldungen für den Friedhof in Blumberg. Gespannt sein darf man auf den Rückblick der ersten Saison im sanierten und modernisierten Panoramabad samt Kiosk, den die Stadt betreibt. Schließlich geht es noch um die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Die Sitzung ist am Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Gemeinschaftshaus Kommingen.