Blumberg Mittel für Computer gefragt

In einer Stellungnahme der Schule in der Vorlage heißt es, der Umgang mit digitalen Medien nehme einen immer größeren Raum ein. Für die Schule sei es eine wichtige Aufgabe, die Schüler zu einem verantwortungsbewussten und gewinnbringenden Umgang mit digitalen Medien zu erziehen. Auch das baden-württembergische Kultusministerium sei sich dessen bewusst und habe im neuen Bildungsplan als eine von sechs Leitperspektiven die Medienbildung angeführt. Schüler sollten lernen, Medien sinnvoll auszuwählen, das Angebot kritisch zu reflektieren, die Medien verantwortlich zu nutzen und die eigene mediale Präsenz selbstkritisch gestalten, heißt es in der Stellungnahme der Schule.

Das Lernen mit Medien und das Lernen über Medien müssten in den Fokus des Unterrichts rücken. In den fünften Klassen, den Eingangsklassen der Realschulen, sei deshalb ein Basiskurs Medienbildung nötig, um einen Mindeststand der Medienkompetenz zu gewährleisten.

Im Schuljahr 2016/17 hätten sie an der Realschule Medienbildung im Blockmodell über die Themenorientierten Projekte realisiert, heißt es in der Stellungnahme. Dies sei aber aufgrund räumlicher und personeller Engpässe in den Fächern Technik und Medienbildung sowie durch den Wegfall des Projekts Soziales Engagement im Schuljahr 2017/2018 und des Projekts Wirtschaft/Verwaltung/Recht im Schuljahr 2018/2019 nicht mehr zielführend. "Die Erfahrungen aus diesem Schuljahr sprechen eindeutig gegen das Unterrichten der Medienbildung im Blockmodell." Die Konzentration in zwölf Tagen sei aus didaktischen Gründen nicht sinnvoll.

Deshalb sei eine Verankerung der Medienbildung im Stundenplan angedacht und werde in der Kontingentstundentafel der Lehrkräfte berücksichtigt. Diese Meinung sei auch bei der Schulleitertagung den Schulleitern dringend empfohlen worden.

Für den Antrag hat auch die Fachschaft Technik der Realschule eine Stellungnahme an den Schulträger, sprich die Stadtverfasst. Im Fachbereich sei der Einsatz der Medien unabdingbar. Das Ziel eines zeitgemäßen Technikunterrichts und der Umsetzung des neuen Bildungsplans möchten sie damit erreichen, "dass wir unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihre Ideen und Entwürfe vor der Umsetzung digital zu simulieren." Das Unterrichten und die Aufsicht in den PC-Räumen sei nicht ausreichend. "Laptops in ausreichender Zahl würden es uns wesentlich vereinfachen, unsere Aufsichtspflicht wahren zu können, die Schülerinnen und Schüler in ihren Projekten besser zu unterstützen und für sie eine flexiblere Arbeitsweise ermöglichen."

Bei der Haushaltsplanberatung hatte sich Stadträtin Stefanie Degen (CDU) danach erkundigt, wofür die Laptopwagen mit je 30 Laptops für die Realschule und die Werkrealschule seien. Stadtrat Hannes Jettkandt (Freie Liste), selbst Realschullehrer, erklärte, die Schule habe nur zwei PC-Räume mit je 15 Computern, deshalb könnten sie keine komplette Klasse in einem Raum am PC unterrichten. Der Gemeinderat vereinbarte einen Sperrvermerk, der Rektor soll den Antrag erläutern.