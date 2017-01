Blumberg Mit LED-Beleuchtung ausgestattet

Bei der Infrastruktur wurde nichts dem Zufall überlassen: Schlittschuhverleih, Bewirtung und das WC sind in festen Containern untergebracht. Nicht nur die Bedingungen sind so für die Ehrenamtlichen angenehmer, auch leistet sich die Blumberger Eisbahn somit einen richtig professionellen Auftritt. Tatsächlich verkehrssicherer ist die Eisbahn mit ihrer in diesem Jahr erstmalig aufgerüsteten LED-Beleuchtung. Denn während der Betriebszeit am Abend ist gut zu beobachten, das die Autofahrer, die nach Blumberg hineinfahren, spontan abbremsen, um einen Blick auf die beleuchtete Eisbahn zu werfen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Keller waren es die Leistungsläufer des Konstanzer Roll- und Eissportclub, die als erste das Eis betraten, und mit ihren kurzweiligen Darbietungen großen Beifall ernteten. Dann aber ging es endlich los, denn die Schlange am Schlittschuhverleih verriet, dass es die meist jugendlichen Schlittschuhläufer kaum erwarten konnten aufs Eis zu kommen. Die Erwachsenen machten sich noch etwas rar, sie genossen lieber Heißgetränke und haben ja noch vier Wochen Zeit, die Schlittschuhe zu schnüren.

Eisdisco: Die Eisbahn ist nach ihrer Eröffnung gestern Abend gleich voll in Betrieb. Die erste Eisdisco ist bereits am heutigen Samstag von 15 bis 21 Uhr. Die zweite Eisdisco ist am Samstag, 28. Januar, ab 15 Uhr, ab 18 Uhr folgt am 28. Januar ein Häslaufen mit dem Gaszug Randen.

Mitternachtslaufen: Eine Eisdisco mit Mitternachtslaufen ist am 3. Februar, Beginn ist 15 Uhr, das Ende um Mitternacht. Der Ausklang ist am 11. Februar mit einer Eisdisco und anschließendem Mondscheinlaufen, wieder ab 15 Uhr.

Wilds Wings: Am Mittwoch, 18. Januar, geben drei aktive Spieler der Schwenninger Wild Wings von 17 bis 18 Uhr Autogramme: El Sayed, Schmölz und Bartalis

Öffnungszeiten: Die Eisbahn ist bis 8. Februar täglich geöffnet, Montag bis Samstag 15 bis 20 Uhr, Sonntag 11.30 Uhr bis 19 Uhr. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt, Kinder von elf bis 16 Jahren bezahlen 1,50 Euro, alle anderen Besucher ab 17 Jahren bezahlen 2,50 Euro. Zudem gibt es einen Schlittschuhverleih für zwei Euro.