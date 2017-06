Blumberg. Ein Unbekannter hat am Eisstand beim Stadtbrunnen versucht, Falschgeld in Umlauf zu bringen. Sein Eis wollte er am Mittwoch mit einer gefälschten 50-Euro-Note bezahlen. Die Blüte flog auf, als die Eisstand-Betreiberin ihre Tageseinnahmen an einem Bankomat einzahlen wollte, dieser den Geldschein aber nicht annahm. Eine Prüfung durch einen Bankmitarbeiter ergab, dass es sich tatsächlich um eine gefälschte Banknote handelt.