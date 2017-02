Blumberg Mit der MS Blumberg über die Meere

Sitzungspräsident Friedhelm Friker wird in Kapitänsuniform und guter Laune auf der Kommandobrücke erscheinen, um seine Passagiere zu begrüßen. Begleitet wird er von seinen eigens für diese Schiffsreise angeheuerten Matrosen und Weltreisenden aus dem Narrenrat. Nachdem das Nebelhorn zum Auslaufen schrillen wird, geht es auf eine wunderbare, unterhaltsame Reise zu den fünf Kontinenten. Aufakt ist mit den Minifunken.

Dann wird es "Deck frei" heißen, wenn die Jugend den Reigen an Darbietungen eröffnet. Die Kleinsten der Narrengesellschaft legen jedenfalls einen zauberhaften Auftritt auf die Bühnenbretter.

Mit den Top Ten, der Funkengarde "Charlys Angels" folgen weitere Tanzformationen, die es in ihren Kostümen verstehen, ihr Publikum zu unterhalten. Die Mädchen werden sich in verschiedenen Ländern tummeln und ihre Aufführungen darauf abstimmen. Die Bordkapelle wird sich nach den Einlagen jeweils mit dem dreifach donnernden Blumberg "Hallo-Narro" verabschieden.

Mit einem Tanz grüßen werden auch die Hofnarren aus Asien. Einen Gastauftritt haben die Burghexen vorgesehen. Bei der Probe war die Gruppe allerdings nicht dabei.

Stimmungskanone Franz Vogt wird ebenfalls mit seiner Runde ein Garant für Spaß und Unterhaltung sein. Dabei wird er auch durch Mitglieder unterstützt.

Heidi Michaelis steigt in die Bütt

Heidi Michaelis geht wieder in die Bütt und präsentiert sich so, wie sie die Blumberger kennen und lieben. Herrlich auch der Auftritt von Martina Selig und Elke Bellhäuser, die an ihren Ehemännern kein gutes Haar lassen werden, aber auch sich selbst kritisch betrachten.

Dabei werden sie von Aktiven der Burgpfeifer unterstützt. Schließlich haben sich die Blumberger Burgpfeifer mit ihrem Auftritt "Gedöns" für die Strapazierung der Lachmuskeln viel vorgenommen. Nachdem sich alle Aktiven auf den Bühnenbrettern versammeln werden, geht es mit der guten und vergnügten Stimmung weiter.

Dafür werden die DJ Sny und Pferdle sorgen, die zuvor für die nötigen Seemanns- und Seefahrtslieder zuständig sein werden. Als nette Geste wird die Einladung von Gästen aus dem Pflegeheim empfunden. Die beiden ersten Programmabende am 18. und 24. Februar sind den Mitgliedern vorbehalten. Der Programmabend am Samstag, 25. Februar, ist offen für alle.