Blumberg Mit deftiger Kost Volltreffer gelandet

Auf die Frage hin, was die Narren zum Frühstücken ins Schützenhaus locke, schilderten die närrischen Besucher unterschiedliche Gründe. Eine Gruppe von Frauen, die als Mitarbeiter der "Chaos Airlines Bähringen" im Schützenhaus zum Frühstück kamen, schilderte, dass sie bereits seit Anbeginn mit dabei wären. Sie haben es sich zur Tradition gemacht, gesammelt ins Schützenhaus zum närrischen Frühstück zu ziehen. Es sei jedes Jahr aufs Neue eine riesen Gaudi, welche sie noch lange pflegen werden.

Ein Ehepaar, deren Kinder in dem Alter sind, auch mal einen Vormittag alleine zu verbringen, genoss den freien Morgen, um in geselliger Runde zu frühstücken. Das Frühstück ist jedoch nicht nur etwas für den Vormittag. Bis spät in den Abend genießen die Narren jedes Jahr das bunte Treiben im Schützenhaus. Mit viel Musik und Tanz wird das närrische Frühstück umrahmt. Es ist ein fester Bestandteil des Riedböhringer Narrenfahrplans und somit ein beliebter Treffpunkt für Narren jeden Alters.