In der Pfarrei St. Genesius in Riedböhringen sind Henrik Weißhaar (von links), Luisa Weinmann, Elisabeth Baschnagel und Marvin Bausch in die Reihen der Ministranten aufgenommen worden. Pfarrer Karlheinz Brandl segnete die Plaketten, die von den Oberministranten Jonas Fehrenbach, Laurin Föhrenbacher, David Schrempp und Janina Weinmann überreicht wurden. Aus dem Dienst verabschiedet wurden Emily Huber, Ian Kerek, Maya Merz, Kristian Paralidov und Leon Sprengart. Foto: Degen