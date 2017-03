Blumberg Millimeterarbeit: Windrad-Flügel werden transportiert

Blumberg - Durch Blumberg-Zollhaus rollen die ersten Schwertransporte für einen Windpark, den die Firma Solarkomplex bei Wiechs am Randen erstellt. Nach dem Transport der Windrad-Röhre in der Nacht zum Dienstag kamen in der Nacht auf Mittwoch die Windrad-Flügel mit einer Länge von 68 Metern und einer Gesamt-Transportlänge von 75 Metern, teilt ein Anwohner mit: "Es war ganz schön eng in den 90 Grad Kurven in Zollhaus."