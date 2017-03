Durch Blumberg-Zollhaus rollen die ersten Schwertransporte für einen Windpark, den die Firma Solarkomplex bei Wiechs am Randen erstellt. Nach dem Transport der Windrad-Röhre in der Nacht zum Dienstag kamen in der Nacht auf Mittwoch die Windrad-Flügel mit einer Länge von 68 Metern und einer Gesamt-Transportlänge von 75 Metern, teilt ein Anwohner mit: "Es war ganz schön eng in den 90 Grad Kurven in Zollhaus." Das Bild entstand auf dem Parkplatz vom Schweizerhof. Ziel des Tansports ist ein Höhenrücken bei Wiechs am Randen. Laut Aussage der Begleitmannschaft war es der erste Transport von insgesamt 13 Windrädern. Die Bauarbeiten liegen damit im Zeitpaln. Die fertige Anlage soll im Frühsommer ans Netz gehen. Foto: Waimer