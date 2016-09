Blumberg Messis Trikot unterm Hammer

Delfintherapie würde rund 9000 Euro kosten

Ein Trikot mit den Namenszügen aller SC Freiburg-Profis ging bei einer Verlosung für 655 Euro weg. Auch andere Vereine, die nicht dem Ball nachjagen, haben für den mehrfach behinderten elfjährigen Jungen aus Blumberg Geld gesammelt – was dessen Eltern, Yvonne Pfeiffer-Bank und Matthias Pfeiffer, riesig freut und wofür sie dankbare Worte finden. Auch Niklas' Patentante Sarah Bank, die in der Damenmannschaft des FC Grüningen kickt, staunt über das riesige Engagement von so vielen Menschen, die Niklas eine Delfintherapie ermöglichen wollen.

Der jüngste Coup von Sarah Bank ist die Versteigerung eines FC Barcelona-Trikots mit der Unterschrift von Lionel Messi auf der Internet-Plattform ebay. Bis Samstag, 1. Oktober, um 12.30 Uhr läuft die Versteigerung noch. Gestern Nachmittag lagen 31 Gebote vor, das höchste bei 205 Euro. Es war Sarah Banks Freundin Rojda Yegin, die das Trikot vom FC Barcelona erbeten hatte.