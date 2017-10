Blumberg Mehrere Verletzte bei Unfall nahe Randen

Eine 28-jährige Fahrerin eines Toyotas war - von Waldshut-Tiengen kommend - auf der B 314 in Richtung Randen unterwegs. In der kurvigen Steigungsstrecke vor der genannten Einmündung zur B 27 überholte die junge Frau noch einen Lastwagen und bog dann, ohne ihre Geschwindigkeit zu verringern oder auf die an der Einmündung zu gewährende Vorfahrt zu achten nach links auf die B 27 in Richtung Randen ab.

In diesem Moment näherte sich aus Richtung Randen ein Audi A8. In dem Auto saßen der 59 Jahre alter Fahrer und eine 52-jährige Beifahrerin. Zwischen beiden Autos kam es zu einem heftigen Zusammenprall, wobei beide Autos abgewiesen wurden und abseits der Straße stehen blieben.

Bei dem Unfall wurden die 28-jährige Toyota-Fahrerin und die Beifahrerin im Audi schwer verletzt. Der Audi-Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Die drei verletzten Personen wurden nach einer Erstbehandlung durch

die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.