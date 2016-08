Blumberg Mehrere Verletzte bei Unfall am Randenkreuz

Der Unfall ereignete sich, als ein Autofahrer aus Freiburg aus Richtung Epfenhofen kommend am Randenkreuz nach links in die B 27 einbiegen wollte.

Ein 77-jähriger Fahrer eines mit zwei Personen besetzten VW Polos wollte auf der Bundesstraße 314 von Epfenhofen kommend an der Einmündung nach links auf die bevorrechtigte Bundesstraße 27 in Richtung Randen abbiegen. Dabei achtete der aus der Schweiz stammende Polo-Fahrer nicht auf einen mit zwei Personen besetzten Mercedes der A-Klasse, dessen 61-jährige Fahrerin auf der B 27 von Randen in Richtung Schaffhausen unterwegs war.

Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurden die beiden Fahrer sowie eine 37-jährige Mitfahrerin im Mercedes und eine 85-jährige Mitfahrerin im anderen Fahrzeug glücklicherweise nicht allzu schwer verletzt.