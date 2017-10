Blumberg Mehr Zeit für Haushaltberatungen

Blumberg (blu). Mehr Zeit für die Haushaltsberatungen in Blumberg wünscht sich die CDU-Fraktion. Darüber berät der Gemeinderat am Donnerstag ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus Blumberg. Es ging meist schnell: 2017 der Haushaltsentwurf 2017 am 24. November im Gemeinderat eingebracht und danach 29. November und 1. Dezember beraten. Die Verabschiedung erfolgte 15. Dezember, drei Wochen nach der Einbringung.