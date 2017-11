Blumberg/Mannheim Wegen Fledermäusen: Tunnel bleibt zu

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim gab dem Eilantrag des Regierungspräsidiums Freiburg statt, meldet die Behörde am Montag. Der Bahnbetrieb in diesem Tunnel könne zu einer "erheblichen Störung der Mopsfledermäuse" führen. Damit hätten die Richter die Rechtsauffassung des Regierungspräsidiums bestätigt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus, heißt es.

Verwaltungsgerichtshof ändert Beschluss von November 2016 ab

Der Verwaltungsgerichtshof änderte damit, wie von der Behörde ersucht, seinen eigenen Beschluss vom 29. November 2016 dahingehend ab, dass der Tunnel am Achdorfer Weg weiterhin in das vorläufige Winterfahrverbot auf der Blumberger Sauschwänzlebahn bei Blumberg einbezogen wird.