Blumberg Manege frei für den Schul-Zirkus

Ute Frei bearbeitete mit Kindern der Klassen eins bis drei das Thema "Malen mit Hundertwasser". Dafür stellten sie Farben und kleine Häuser aus Pappmaschee her und malten die Anwesen im Stile des Künstlers Hundertwasser an. So lernten die Kids den Künstler und seine Ideenwelt kennen.

Zu einem Thema für Kinder der ersten drei Klassen wurde die Entdeckung Blumbergs. Sie lernten die Doggererzzeit und die Bergbaugeschichte kennen. Bevor es mit Matthias Fischer auf Erkundungstour ging, machte Bernhard Prillwitz, Heimatforscher und Rektor im Ruhestand, die Schüler mit der Geschichte ihrer Heimat bekannt.

Woher kommt unser Essen? Diese Frage stellten sich die Kinder der Gruppe der Sechs- bis Achtjährigen. Auf einem Bauernhof lernten die Kinder die Unterschiede zwischen konventionellen und biologischen Produkten kennen. Bei Kevin Friedrich vom Angelsportverein erfuhren sie etwas über die Fischaufzucht kennen.

Besuch im Museum "Auberlehaus"

Auf die Spuren der Dinosaurier begaben sich Kinder der Klassen 1 bis 5 und lernten dabei, welche Lebewesen in Blumberg ihre Spuren hinterlassen haben. Ein Besuch im Museum "Auberlehaus" in Trossingen war angesagt, so auch eine Exkursion zum Buchberg. Natürlich durften die Schüler ihre Lieblingsdinos herstellen.

"Wir haben in den Projektgruppen bewusst verschiedene Schülerjährgänge aus den Klassen der Grundschule und der Werkrealschule vereinigt", machte Schulleiter Sven Schuh bei einem Rundgang durch die Eichbergschule deutlich. Die Kollegen der Schule seien so kurz vor den Sommerferien bei dieser Art des Unterrichts, also der Projektarbeit, sehr engagiert dabei. Alle Kinder der Grund- und Werkrealschule waren bei der Projektarbeit eingebunden.

Am Freitag zwischen 10 und 11.30 Uhr, werden die Kinder die einzelnen Projekte ihren Eltern und Verwandten in den Schulen vorführen.