Blumberg Lustspiel auf dem Bauernhof

Blumberg-Riedöschingen. Wer dem grauen Alltag entfliehen und dabei noch ordentlich etwas zu lachen haben möchte, ist am Samstag, 7. Januar, bei der Theateraufführung des FC Riedöschingen in der Kompromissbachhalle genau richtig. Die zehn Laien-Schauspieler um Regisseur Ottmar Keller zeigen die drei-aktige Komödie "Endlich fort aus dem Alltagstrott" von Beate Irmisch. Dabei schmiedet das Bauern-Ehepaar Margot und Heinz schon seit geraumer Zeit Pläne, den inzwischen zu groß gewordenen Hof mit allem Vieh zu verkaufen.

Nachdem auch das letzte Kind angekündigt hat, das elterliche Nest endlich verlassen zu wollen, möchten die Bauersleute die große weite Welt per Wohnmobil erkunden. An Margots 60. Geburtstag soll die gesamte Familie in das Vorhaben eingeweiht werden.

Welche ungeahnten Überraschungen beim Zusammentreffen der drei Generationen auftreten, die den so nah geglaubten Traum plötzlich wieder in weite Ferne rücken lassen, können die Besucher bei zwei Aufführungen erleben, bei denen garantiert kein Auge trocken bleibt. Die Theatergruppe unter der Regie von Ottmar Keller probt seit November für die Aufführung und ist im Endspurt.