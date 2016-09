Blumberg Lokal in Tevesstraße übernommen

Das neue Pächterehepaar möchte das Lokal in eine Gastwirtschaft mit deutscher Küche und einem richtigen Stammtisch verwandeln. Mit einem entsprechenden Angebot möchten sie auch junge Menschen ansprechen, machten die Köchin und der Wirt deutlich. Sie denken dabei an Fastfood in allen Variationen.

In den ersten Wochen werde es keinen Ruhetag geben. Hier möchten sich die Bublats, die zuvor im Kreis Waldshut-Thiengen die Gastwirtschaft in der Eissporthalle in Herrischried betrieben, erst noch mit den anderen Wirtsleuten in Blumberg besprechen. Derzeit bereitet das Ehepaar alles für die Eröffnung am Sonntag vor. Um 10 Uhr werden die Pforten geöffnet. Bereits am Straßenfest sind sie mit einem Stand dabei.

Die neuen Wirtsleute, die künftig über der Gastwirtschaft wohnen werden, bieten über Mittag vorerst eine Vesperkarte an. Ab 17 Uhr können die Gäste dann auf die Speisenkarte mit typisch deutschen Gerichten zurückgreifen. Natürlich seien auch die Kaffee- und Cappuccinotrinker willkommen, machten Ralf und Andrea Bublat deutlich.