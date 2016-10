Blumberg (hon). Laut Stefan Band, Gesamtkommandant der Blumberger Feuerwehren, sollte im nächsten Jahr ein neues Löschfahrzeug für die Abteilung Riedöschingen angeschafft werden. Preis rund 185 000 Euro. Das sei nötig. Weil das alte Fahrzeug über 35 Jahre ist und bald häufiger in der Werkstatt stehe als im Gerätehaus. Außerdem werde es immer schwieriger, an Ersatzteile zu kommen. Zudem brauche die Wehr eine eigene Flaschenfüllanlage (23 000 Euro). Bislang greifen die Retter auf das Modell der Donaueschinger Wehr zurück. Bedarf meldete Band noch für eine Waschmaschine samt Trockner (20 000 Euro) und einen MTW (48 000 Euro) mit Standort in Fützen an.