Blumberg Liebhaber der Marienvertonungen kommen auf ihre Kosten

Claus Gerstmann ist Opernsänger, und hat in Hondingen in liebevoller Kleinarbeit ein historisches Gebäude im Brunnenweg saniert, dort hat er seinen Zweitwohnsitz. Er fühlt sich Hondingen verbunden, am 1. April diesen Jahres umrahmte er den Festakt zur 1200-Jahr-Feier. Die von ihm vorgetragene altitalienische Hymne "Caro mio ben" ("Mein lieber Schatz") war gleich ein würdiger Auftakt.

Der Kontakt wurde beim Festakt geknüpft: Werner Bogenschütz vom Hondinger Arbeitskreis Geschichte sprach ihn an und fragte, wegen eines Kirchenkonzerts. Gerstmann habe sich gleich dazu bereit erklärt, sagte Werner Bogenschütz dieser Zeitung, am Sonntag ist es soweit. In dem Konzert werden Claus Gerstmann und seine Ehefrau Claudia Gerstmann an der Orgel, als Solisten und im Duett Marienvertonungen intonieren. Claudia Gerstmann ist studierte Kirchenmusikerin, Organistin und Sängerin, weiß Werner Bogenschütz.

Das "Ave Maria" darf nicht fehlen