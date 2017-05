Blumberg Lesepaten stärken die Bildungskompetenz der Kinder

Zielgruppe sind Blumbergs Grundschüler

Es handelt sich um Karin Eichler und Cordula Fengel, zwei Mütter, wobei Cordula Fengel im Herbst vorigen Jahres aus Mainz nach Blumberg gezogen war. Dritter im Bund ist Michael Stahl, der am Mittwoch nicht anwesend sein konnte.

Das lesefreudige Trio wird künftig jeden Donnerstag im Wechsel eine Vorlesestunde in der Stadtbibliothek gestalten, Zielgruppe sind die Grundschüler, sagte Evelyn Zach.

Die erste Vorlesestunde ist nach den Pfingstferien am Donnerstag, 22. Juni, um 15 Uhr. Das Ganze hat auch einen Namen und nennt sich "Aktion Lesewürmer", wie die Teilnehmer am Mittwoch gemeinsam vereinbarten. Mit diesem Namen soll erreicht werden, dass die Grundschüler selbst Lesewürmer werden. Wenn die Vorlesestunden auf entsprechendes Interesse stoßen sollten, will das Bibliotheksteam noch weitere ehrenamtliche Lesepaten gewinnen. Vorgelesen wird nur während der Schulzeiten, in den Ferien ist Pause.