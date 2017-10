Blumberg Sieben Blaskapellen geben ihr Bestes

Wiechs am Randen/Riedöschingen/Leipferdingen. Die Siegertrophäe, ein riesiger, bis zum Rand gefüllter Bierpokal, machte dann die Runde und wurde schnell belehrt. Als Hauptpreis dürfen sich die Leipferdinger über einen Blasmusik-Workshop mit Wilfried Rösch, einer Koryphäe der Böhmischen Blasmusik, freuen. Zweiter wurde der Musikverein Riedöschingen. Die Leipferdinger hatten als sechste von den insgesamt sieben teilnehmenden Blaskapellen die Bühne betreten und gleich mächtig mit einem Rock-Medley losgelegt. Beim Titel "Smoke on the Water", dem Klassiker von Deep Purple, machte ihre Tuba-Sektion ordentlich Dampf, und Dirigent Andreas Fluck animierte das Publikum zum Mitrocken. Die folgenden Polka- und Pop-Titeln mit schönen Gesangssoli kamen beim Publikum genauso gut an.

Roland Schey überzeugt mit Show-Elementen

Doch knapp war's schon, denn auch der Musikverein Riedöschingen mit Dirigent Roland Schey konnte mit musikalischer Qualität und vor allem durch die Show-Elemente überzeugen. Die Zweitplatzierten durften für ihre Leistung 50 Liter Bier und einen Schinken mit nach Hause nehmen. Mit dem dritten Platz konnte der Musikverein "Harmonie Büßlingen" – bei dem die junge Dirigentin Antonia Meßmer den Taktstock schwingt – einen Achtungserfolg erringen. Alle anderen Musikvereine des "Bezirks III Randen" vom Blasmusikverband Hegau Bodensee, nämlich Kommingen, Schlatt am Randen, Watterdingen und Tengen teilten sich den ehrenvollen vierten Platz. Sascha Eisenhut, Jurymitglied beim Musikwettbewerb und Dirigent des Musikvereins Stuttgart-Mühlhausen, bescheinigte den Musikvereinen vom Randen ein insgesamt hohes Niveau.