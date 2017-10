Blumberg Lateinamerikanischer Spirit

Wer kennt sie nicht, die "Mary Poppins" aus dem gleichnamigen Musical. Bei den Melodien, die zum Träumen von guten alten Zeiten einlud, saßen dann auch das nette Mädchen und ihr Schornsteinfeger leibhaftig auf der Bühne.

Die Sängerin Gloria Estafan aus Kuba mit ihrer Band "Miami Sound Machine" lieferte die Hits für das Medley der Blumberger Musiker, die den lateinamerikanischen Spirit ihrem Publikum spürbar machten. Die Moderatoren Susi Freitag und Werner Vogt animierten hier das Publikum zum Mitsingen.

Bei dem Titel "Let it go!" aus dem Film "Die Eiskönigin" glänzte Anja Schuler mit ihrer klaren, voluminösen Stimme ein erstes Mal an diesem Abend.

An diesem musikalisch buten Abend durfte auch nicht die amerikanische Swing-Legende Glenn Miller fehlen. Louis Armstrong machte den Titel "Oh when the Saints" berühmt, und die Blumberger Musiker setzten das religiöse Lied aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zusammen mit Anja Schulers Gesang auf ihre Weise gekonnt um.

Mit lateinamerikanischen Klängen und Tequlia bei "Latin Gold" und dem Welthit "Everything I do, I do it for you" von Bryan Adams, gefühlvoll gesungen von Anja Schuler, verabschiedeten sich die Blumberger Musiker – die beim Herbstkonzert sehr gerne alles für ihr Publikum gegeben haben.