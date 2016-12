Blumberg Langjähriges Engagement gewürdigt

Blumberg (blu). Seit 15 Jahren schon, seit Oliver Claus seinen Betrieb, dem Bosch-Car-Service und Abschleppdienst, in Unter Zinnen begann, unterstütze er die Feuerwehr, betonte am Freitag eine Abordnung des Fördervereins der Abteilung Stadt um den Vorsitzenden Sascha Engel. Für unfallgetreue Übungen stellt er der Wehr Fahrzeuge zur Verfügung und präpariert sie, sprich entfernt die Batterie sowie Öl und Kraftstoff, damit nichts auslaufen kann. Und er drückt auch das Dach ein, so dass die Feuerwehrleute mit ihren Spezialwerkzeugen wie Rettungsschere oder Spreizer realitätsnah die Unfallrettung proben können. Zudem stellt er für die Übungen auch seinen Hof zur Verfügung und wartet die Fahrzeuge.

Neben der Abteilung Blumberg unterstützte Oliver Claus auch andere Abteilungen wie Riedöschingen und auch Hüfingen. Mit einem Geschenkkorb und einem Feuerwehrkalender dankten die Feuerwehrmänner ihrem Unterstützer, der sich freute und wunderte: Für ihn sei das selbstverständlich, sagte Oliver Claus.