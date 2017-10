Blumberg Langjährige Lehrerin geht in den Ruhestand

Gesamtelternbeirat dankt mit "Zeugnis"

Sybille Fricker vom Gesamtelternbeirat bedankte sich bei Schandelmaier für die Freude, Begeisterung und ihr Engagement, das sie jeden Tag mit in die Schule gebracht habe. "Unsere Kinder kamen stets fröhlich und motiviert nach Hause", sagte Fricker. Vom Elternbeirat gab es ein Abschlusszeugnis, das von allen Schülern unterzeichnet war. In allen Fächern wurden Schandelmaier sehr gute Leistungen quittiert, somit wurde sie in den Ruhestand versetzt.

Die kommissarische Schulleiterin Angelika Sitte bedankte sich im Namen aller Kollegen. Sie war froh, Schandelmaier bis jetzt noch als Krankheitsvertretung zu haben. "Traute Schandelmaier war eine Seele im Haus", so Sitte, und sie erinnerte an die vielen Aufführungen bei Weihnachts- und Abschlussfeiern, sowie beim Jubiläum, die immer aufwendig und mit Herzblut von der Kollegin inszeniert wurden. Sie habe den Kindern die Freude am Theaterspielen vermittelt. Ihre Arbeit war geprägt von einer Herzlichkeit zu den Kindern. Schandelmaier war eine Kollegin, die mit Herzblut und großem Einsatz ihre Arbeit verrichtete. Sitte überreichte ihr das Buch "Bei uns daheim".