Blumberg Landwirte rechnen mit bescheidener Ernte

90 Prozent der Äpfel sind durch die Witterung verloren gegangen

90 Prozent seien durch die Frostnächte im Frühjahr, die auch den Apfelbauern am Bodensee gravierende Ernteeinbußen bescherte, erfroren. Während bei Zwetschgen in Fützen ein Totalausfall zu verzeichnen ist, lohnt es sich in den meisten Gärten nicht, den sonst so praktischen "Obstigel" auszupacken, meist sind es bei den Äpfeln nur ein paar Körbe, die von Hand aufgelesen werden.

Etwas besser sieht es lediglich bei den Birnen aus, und gerade für seinen Birnenbrand aus seiner Hausbrennerei ist Burger neben weiteren Edelbränden besonders geschätzt. Wie hier beim Bergerhof, hatte jedes Bauernhaus auch einen Obstgarten neben dem Haus. Leider haben viele Landwirte und weitere Hausbesitzer die Bäume längst gefällt, da die Arbeit zu mühsam, oder die Bäume beim Mähen der Wiesen hinderlich waren. Die Bäume auf der Streuobstwiese beim Bergerhof von der Familie Hans und Friedrich Korhummel sind mehr als 100 Jahre alt.