Blumberg Landkreis gewährt zusätzliche Mittel für Sozialarbeiterin

Doch dagegen machte die Flüchtlingshilfe mit einem Brief an den DRK-Kreisverband, den Landrat und den Bürgermeister mobil. Im DRK-Kreisverband und im Landratsamt in Villingen-Schwenningen weiß man auch um die Qualität und das große Engagement von Anne Köhl. Sie engagiere sich weit mehr als ihre halbe Stelle, schildert Dorothee Stoffers. Deshalb hätten sie lange dafür gekämpft, um sie doch noch weiterbeschäftigen zu können. "Dieses Geld haben wir uns zusätzlich rausgekitzelt, da hat uns der Landkreis tatkräftig unterstützt."

Blumberg hat eine Sondersituation im Ortsteil Zollhaus. Mit der Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Hotel Schweizerhof – dort leben (Stand 7. Dezember) 45 Personen – und der nahegelegenen ehemaligen Gaststätte Adler Post konzentrieren sich hier zwei Einrichtungen.

Dank der Arbeit der Sozialarbeiterin, der Arbeit der Flüchtlingshilfe und deren Unterstützung durch die Stadt wurden die Flüchtlinge und Asylbewerber kontinuierlich betreut. Dabei kooperieren die Flüchtlingshilfe und die Sozialarbeiterin eng miteinander, wie Hauptamtsleiterin Nicole Schautzgy unlängst erklärt hatte, dies entspricht auch dem Selbstverständnis der Flüchtlingshilfe. Die Mehrheit der ehrenamtlichen Helfer habe gesagt, sie kümmerten sich um alle Flüchtlinge, um die in der Anschlussunterbringung in Blumberg und den Ortsteilen wie um diejenigen in der Gemeinschaftsunterkunft im Schweizerhof, schildert Martina Schloms von der Flüchtlingshilfe. "Für die Flüchtlinge ist wichtig, dass sie wissen: Wir sind der Helferkreis und wir sind für alle da", erläutert Schloms. Die Nachricht von der Weiterbeschäftigung de Sozialarbeiterin freut sie rundweg: "Wir sind sehr froh, dass Frau Köhl wenigstens bis August bleiben kann." Sie sei ungemein engagiert und habe gute Beziehungen aufgebaut. In Blumberg sind derzeit 86 Flüchtlinge gemeldet.

Infos über die Flüchtlingshilfe gibt es auf der Internetseite www.fluechtlings-hilfe.de oder bei Andrea Sauter, Telefon 07702/476 99 93 beziehungsweise Martina Schloms, Telefon 00702/41 93 43. Jeden zweiten Samstag ist Flüchtlings-Cafe, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Adlerpost in Zollhaus. Der erste Termin im neuen Jahr ist Samstag, 14. Januar, in der Adlerpost.