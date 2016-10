Blumberg Landfrauen bleiben eine feste Größe

Blumberg-Hondingen. Die Frauen engagieren sich ehrenamtlich und leisten viel für die Gemeinschaft. Aber: Nur wenige wollen ein Amt. Von Jahr zu Jahr wird es immer schwieriger Frauen zu finden, die Verantwortung für die Vereine übernehmen. Die Teamsprecherin der Hondinger Landfrauen, Babara Reichle, kündigte bei den Neuwahlen an, nur noch für die nächsten drei Jahre zur Verfügung zu stehen. So auch Kassiererin Marion Hahn. Beide wurden bei den von Ortsvorsteher Horst Fürderer und der Bezirksverbandsvertreterin Andrea Gut, geleiteten Neuwahlen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Für die ausscheidende Schriftführerin Melanie Martin kandidierte Natalie Meilhammer. Sie wurde ebenfalls von allen 42 anwesenden Landfrauen gewählt. So auch die Beisitzerinnen Petra Gehringer, Imelda Gehringer und Renate Zürcher. Kassenprüferinnen bleiben Agnes Süß und Heidi Schmid.

Schriftführerin Melanie Martin zog Bilanz auf das zurückliegende Geschäftsjahr. Es sei ein ereignisreiches Jahr mit vielen Einsätzen und Veranstaltungen gewesen. Gleichzeitig informierte Melanie Martin über die Veranstaltungen im kommenden Jahr. Zu einem Höhepunkt soll das 70-jährige Bestehen werden. Der Landfrauenverein hat derzeit 69 Mitglieder und verfügt über zwei Gymnastikgruppen unter der Leitung von Eva Erhart.

Außerdem gibt es einen Tanzkreis. Finanziell geht es dem Hondinger Landfrauenverein recht gut. Kassiererin Marion Hahn hat ein kleines Polster erwirtschaftet. Ihr wurde von den Kassenprüferinnen Agnes Süß und Heidi Schmid eine ordentliche Kassenführung bescheinigt. Nach dem gemeinsamen Abendessen stellte die Teamsprecherin das Jahresprogramm 2016/2017 vor. Außerdem bat sie ihre Kolleginnen, bei den Wahlen im Jahr 2019 für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Eine Bildergalerie über die vielfältigen Ereignisse des letzten Geschäftsjahres wurde anschließend im geselligen Teil gezeigt.