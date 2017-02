Blumberg Landfrauen bieten exklusive Mode an

Blumberg-Achdorf. Doris Engesser, 22 Jahre, und Josef Maier, 30 Jahre, bekommen den Orden später. Und dann ging es zur närrischen Sache. Wer natürlich mit "Luagfix" einen erfahrenen Seher im Tal hat, braucht sich keine Sorgen um patente Lösungen zu machen. So fährt das Bähnle stinkefrei mit Solar, die Fischtreppe wird durch einen Fahrstuhl oder eine Rolltreppe ersetzt und das neue Feuerwehrhaus wird zusammen mit einem Konzertsaal zum absoluten Hingucker.

Bestens macht sich das bunte Riesenrad aus Mundelfingen beim maroden Wasserrad und die Mauer, die Mr. Trump zu bauen gedenkt, wird sicherlich ein Tourismus-Magnet. Aber auch die Sketche hatten es in sich. Der "Dalemer Quizkönig" war eine herrliche Persiflage auf all die unsäglichen Quizsendungen und die Unterschiede beim Duschen zwischen Mann und Frau sind unübersehbar. "Paradiesvögel" direkt eingeflogen aus der Traumfabrik überzeugten mit einem hinreißenden Balztanz und die Talemer Landfrauen zeigten sich kreativ. Sie boten Mode an, exklusiv aus dem Tal. Da gab es das Modell "Lamm Gottes" und natürlich den Ziegenlook, denn gemeckert wird im Tal genug. Die App vom Schwarzwaldverein und Wanderkarten machen den Wanderrock perfekt und natürlich wagten sich mit Adalbert Scherzinger, Hans-Peter Mess und Kuno Maurer auch männliche Models auf den Catwalk, zumal der Ortschaftsrat zuvor alle Kreationen genehmigt hatte. Ein herrlicher Spaß.

