Blumberg Lachmuskeltraining mit viel Esprit

Ein Team von acht Aktiven der Landfrauen hatte Organisation und Programmgestaltung übernommen und dieser Einsatz mit Probenarbeit seit Oktober hat sich ausgezahlt: Das Programm sprühte nur so von Ideen und Einfällen.

Tänze, Sketche und Büttenreden für die närrische Therapie

Bei temperamentvollen Tanzvorführungen, Sketchen und Büttenreden voll Witz und Ironie war Lachmuskeltraining angesagt und die vielen vergnügten Gäste nahmen diese närrische Therapie gerne auf sich.

Gut, dass es die Kitas gibt. Die lieben Kleinen Chantal, Kevin und Sören, samt Pampers, Schoppenflasche und Nuckel wurden von ihren treu sorgenden Mamas hier abgegeben und übten schon einmal den Ernst des wahren Lebens. Bei dieser überaus gelungenen Pantomime blieb kein Auge trocken und auch nicht bei "Emile", die sich als Dorfkind auf den Weg nach Stuttgart machte.

Ganz besonders viel Beifall gab es für die anspruchsvolle, rasante Tanzvorführung der Mädels vom Randen.

Nachwuchs-Travoltas zeigen auf der Bühne was sie drauf haben

Diese Nachwuchs-Travoltas zeigten, was sie so drauf haben und mussten fast bis zur Atemlosigkeit Zugaben tanzen. Nach dem vielfältigen Programm schwangen dann auch die Gäste bis spät in die Nacht das Tanzbein.