Blumberg Kuriose Entwicklung auf Bauernhof

Doch die liebe Verwandtschaft hat ganz andere Pläne und möchte sich selbst auf dem Hof einnisten. So wollen Margots Eltern Grete (Elke Frank) und ihr senil und dement wirkender Gatte und Schwerenöter Otto (Andreas Metzger) einen gemütlichen Lebensabend verbringen und nicht länger im Altenheim bleiben. Willis Bruder Horst (Domenik Weber) und vor allem seine äußerst resolute Frau Reinhilde (Christine Streich) wollen den Hof umbauen und einen Kosmetiksalon errichten. Doch so schnell geben Margot und Heinz nicht auf. Sie nehmen das Angebot von Fritz Matuschek an, dem die Situation aus der eigenen Familie nur zu bekannt vorkommt, machen mit dessen Wohnmobil eine spontane Probereise und überlassen den Hof in dieser Zeit der Familie.

Um Reinhildes Umbaupläne für den Kosmetiksalon abzuwenden, lassen Willi, Horst und Opa Otto die bereits abgeholten Schweine von der schmuddeligen und lispelnden Bauerstochter Sina Strupp (Kordula Alt) wieder bringen. Schnell sieht die gesamte Familie jedoch ein, dass so ein Hofleben mit Sauen füttern, Stall ausmisten, Kartoffeln ernten und Gartenpflege mit viel Arbeit verbunden ist. Als Margot und Heinz erholt von ihrem Urlaub zurückkehren und verkünden, sich ein eigenes Wohnmobil für eine Weltreise anschaffen zu wollen und den Hof ganz der Familie zu überlassen, zeigt sich die Verwandtschaft kuriert und sucht schnell das Weite. Grete und Otto sind plötzlich doch noch fitter als gedacht und gehen zurück ins Altenheim und auch Horst und Reinhilde begnügen sich mit ihrem bisherigen Hab und Gut. So bleiben Willi und Ella auf dem Hof und bauen den inzwischen wieder von Sauen befreiten Stall zur eigenen Wohnung um, während Margot und Heinz durch die Weltgeschichte reisen.

Ottmar Keller, der bereits zum 20. Mal Regie führte und davor schon zehn Mal selbst als Schauspieler auf der Bühne stand, bewies wieder einmal ein glückliches Händchen bei der Auswahl des Stückes wie auch der Besetzung der Rollen, die den Spielern wie auf den Leib geschnitten waren und toll umgesetzt wurden. Für seine 30-jährige aktive Mitwirkung beim Theater erhielten er wie auch Ralf Hahn, der bereits seit 30 Jahren für Licht, Ton und technische Sondereffekte sorgt, die Silberne Vereinsehrennadel.