Blumberg Künstler erschaffen buntes Bildermeer

Blumberg. Mit rund einhundert Bildern wird sich die Blumberger Hauptstaße zu einer farbenprächtigen Galerie verwandeln. Bekannte Straßenmaler aus der ganzen Welt haben sich für dieses Festival angemeldet. Die gelungene Mischung aus international renommierten Künstler sowie Hobbymaler aus der Region geben der beliebten Veranstaltung einen ganz besonderen Flair. Aus Indien, der Türkei, Afghanistan bis zu Bahrain reisen die Asphaltkünstler zu diesem einmaligen Event an. Aus Italien und Frankreich sind gleich mehrere anerkannte Künstler zu Gast. Über 100 Bilder werden kreiert.

Die Straßenmaler-Ikone Nikolaj Arndt aus Russland wird in mehreren Tagen ein überdimensionales 3D-Bild in der Stadtmitte auf die Straße zaubern. Von 11 bis 18 Uhr werden sich die Kreidekünstler an diesen zwei Tagen auf der Straße präsentieren. Einmalige Kunstwerke, die leider nach wenigen Tagen wieder verblassen, verzaubern die Eichbergstadt in ein buntes Bildermeer.

Einmalige Stimmung