Ihre Kunst wird mit Füßen getreten – und es macht ihnen überhaupt nichts aus: Mit der Vergänglichkeit ihrer Werke kann die GIArtCrew, eine Gruppe von vier jungen Frauen aus Bulgarien (eine davon im Bild links) sehr gut leben. Zum Blumberger Street-Art-Festival am 8. und 9. Juli steuert das Quartett gleich zwei 3D-Bilder bei. Nikolaj Arndt (Mitte) ist einer der besten europäischen 3D-Maler und wird in diesem Jahr das große 3D-Motiv auf dem Marktplatz malen. Der Russe ist 2006 nach Deutschland übergesiedelt. Den Festival-Besuchern ist er gut bekannt: In den vergangenen drei Jahren hat er mit seinen Tierbildern verzaubert. Fabio Fedele (rechts) ist ein Architekt aus Italien. Er ist seit dem zweiten Festival in Blumberg mit dabei. Text/Foto: hon/Veranstalter