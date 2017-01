Blumberg (bal). Die Blumberger Eisbahn wächst. Inzwischen ist das Kühlaggregat eingetroffen und wird von den Bauhofmitarbeitern installiert. Gleichzeitig bauen die AktiviSenioren aus dem Kreis der ehrenamtlich tätigen Senioren in Blumberg, die Bande rund um die Bodenfläche auf. Im Laufe des nachmittags soll der Boden dann geflutet werden. Die Mitglieder der Rentnergruppe, die sich demnächst auch beim Eisbahnbetrieb einbringen werden, schleppen zusammen mit den Männern des Bauhofs mit Bauhofleiter Michael Gräble die Teile der Eisbahnbande heran und bauen diese fachgerecht ein. Neben anderen Funktionscontainern steht auch der Container für Kasse und Schlittschuhverleih an seinem Platz. "Wir werden diese Räume am Nachmittag einräumen und die Regale für die Schlittschuhe einbauen", sagte Friedrich-Wilhelm Pfaff, der Sprecher der AktiviSenoren. Auch die Schlüsselübergabe für diesen Container an Pfaff wurde bereits vollzogen. Mit den Arbeiten seien sie etwas in Verzug geraten, da die Lastwagen mit den Materialien und Geräten erst am späten Dienstagnachmittag wetterbedingt eintrafen, so Pfaff. Sie werden aber die Sache hinbekommen, ergänzte er. Während der Eisbahnsaison sind die AktiviSenioren mit acht Gruppen zu jeweils drei Helfern dabei. Lena Hettich vom Standortmarketing schmückte zusammen mit Helga Amenda, Thomas Taubenmann und Hans-Peter Schwarz den Zaun rund um das gesamte Eisbahngelände mit Werbeplakaten. Ab Freitag um 16.30 Uhr heißt es dann wieder: Bahn frei!