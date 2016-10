Herrliches Wetter lockte gestern viele Besucher auf den Krämermarkt in Blumberg. Rund 40 Marktbetreiber versuchten dort ihre Erzeugnisse an die Kunden zu bringen. Über die Hälfte der gesamten Fläche zwischen Sparkasse und ESB war mit Textilienständen belegt. An einem Marktstand gab es nur Hosengürtel. Die hätten aneinander gereiht, die gesamte Kernstadt umspannen können. Zur Mittagszeit zog es die Besucher an die Wurststände, wo sie sich gütlich tun konnten. Zum Nachtisch standen Süßigkeitsstände bereit, wo auch die beliebten gebrannten Mandeln verkauft wurden. Hier gab es zufriedene Marktbetreiber, bei den Textilien unterschiedliche Meinungen. Jedenfalls haben sich die Markbesucher wohl gefühlt. Foto: Baltzer