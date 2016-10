Blumberg. Der Krämermarkt in der Blumberger Hauptstraße findet morgen, 12. Oktober, ab 9 Uhr statt. Der Markt wird in der Hauptstraße (von Einmündung Leo-Wohleb-Straße bis Einmündung Espenstraße) stattfinden. Die Bushaltestellen am Stadtbrunnen können nicht angefahren werden.