Blumberg. Unter dem Motto "Lieder so bunt wie der Herbst" veranstaltet der MGV 1860 Blumberg sein Kirchenkonzert am Samstag, 15 Oktober, um 17 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Andreas. Es wirken mit der Männerchor unter der Leitung von Theo Kürner und der Frauenchor unter der Leitung von Irina Schilling. Außerdem wird der Realschulchor unter der Leitung von Anja Schuler für eine Überraschung sorgen. Als Duett wird Ursula Volz mit Theo Kürner die Zuhörer begeistern. Zu Beginn und am Ende wird Alex Zucht die Zuhörer an der Orgel überraschen. Im Anschluss an das Konzert gibt es noch einen gemütlichen Ausklang im Kirchensaal. Der MGV 1860 Blumberg würde sich über zahlreichen Besuch freuen. Das Konzert kostet keinen Eintritt, Spenden sind jedoch erwünscht.