Blumberg Kontakte mit Ungarn gepflegt

So gehören die jährlichen gegenseitigen Besuche zu den Höhepunkten der Vereinsaktivitäten. Die Frauen und Männer des Freundeskreises erinnern sich voller Freude an den Besuch der Ungarn im Mai dieses Jahres. 26 Gäste aus Kunszentmiklós waren vom 26. bis 29. Mai in Blumberg und haben mit ihren deutschen Freunden schöne Tage erlebt, verbunden mit einem tollen Ausflugsprogramm und vielen gemeinsamen geselligen Stunden, machte Ursula Pfeiffer in ihrem Jahresbericht vor 14 Mitgliedern, bei der Hauptversammlung in der Scheffellinde deutlich.

Vom 10. bis 14. Mai 2018 ist der Gegenbesuch geplant, ergänzte sie. Organisatorische Fragen und Planungen für die jährlichen Aktivitäten werden wie immer bei den gut besuchten monatlichen Stammtischen besprochen, sagte die Vorsitzende. Am Blumberger Straßenfest haben sich die Mitglieder beteiligt. Wegen des schlechten Wetters sei der Umsatz zurückgegangen. Im September 2017 besuchten 25 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Kunszentmiklós die Realschule der Eichbergstadt und fühlten sich sichtlich wohl. "Wir unterstützen den Schüleraustausch finanziell", sagte Ursula Pfeiffer.

Bei der Vereinsehrung im Oktober durch die Stadt Blumberg wurde Kassiererin Christine Götz für ihr 16-jähriges Wirken für den Freundeskreis ausgezeichnet. Ihr Kassenbericht war eine erfreuliche Angelegenheit. Konnte sie doch ein erkleckliches Sümmchen mit ins nächste Jahr nehmen. Der Jahresbericht von Schriftführer Roland Pfeiffer fiel kurz aus, da seine Ehefrau als Vorsitzende bereits das Wesentliche berichtet hatte. Bevor die Vorsitzende zum geselligen Teil in der "Scheffelinde" in Achdorf überleitete, erwähnte sie, dass die Weihnachtsfeier am 9. Dezember über die Bühne geht. Treffpunkt ist um 18 Uhr im Schützenhaus. Geplant ist, wie könnte es anders sein, ein ungarisches Gulaschessen.