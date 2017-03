Blumberg Konstruktiver Dialog

Der grenzüberschreitende Warenverkehr kann auch künftig uneingeschränkt über das Zollamt Bargen abgewickelt werden. Das teilte die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gestern mit. Dies ist das Ergebnis eines gemeinsamen Gesprächs der IHK mit Vertretern des Schweizer Zolls.

Die Initiative dazu kam von Fredy Bucher, Direktor des Schweizer Zollkreises II, der für Waldshut bis Österreich zuständig ist, wie er erklärte. Nach dem letzten Brief der IHK mit der erneuten Forderung, die Dienstleistungen und Öffnungszeiten in Bargen uneingeschränkt aufrecht zu erhalten, war es ihm ein Anliegen, "den direkten Kontakt" zu haben. Bucher ist froh: "Es war ein sehr konstruktives Gespräch", wenngleich ihm und seinem Team abverlangt werde. Müsse er die Aufrechterhaltung der Dienstleistungen doch trotz Sparvorgaben der Regierung bewerkstelligen. IHK-Vizepräsident Steffen Würth, Geschäftsführer der Straub Verpackungen in Bräunlingen und Blumberg, dankte den Schweizer Zollbeamten für die Gesprächsbereitschaft. Die nächste Möglichkeit zum Austausch bietet am 10. März das Außenwirtschaftsforum in Donaueschingen