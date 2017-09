Blumberg Kommt der Luchs zurück in unsere Wälder?

Manfred Bouillon, der Chef des Blumberger Hegerings, hat zwar selbst noch keinen Luchs in den Wäldern rund um Blumberg mit eigenen Augen beobachtet, er kennt aber Geschichten von Jagdkollegen, die dieses Glück hatten. Schon Ende der 1970er-Jahre habe ihm sein Freund Egon Dörr berichtet, einen Luchs bei der erfolgreichen Jagd auf ein Rehkitz gesehen zu haben. Er selbst sei vor ungefähr drei Jahren von einem Angler ins Wutachtal gerufen worden. Der Mann hatte den Kadaver eins Rehs in vier Meter Höhe in einem Baum entdeckt. "Das kann nur ein Luchs gewesen sein", sagt Bouillon, der das Gewicht des Rehs auf zwölf bis 15 Kilo schätzt. Nur ein Luchs habe die Kraft, das tote Tier auf einem Baum vor Fressfeinden in Sicherheit zu bringen.