Die Kinder der zweiten. Klasse der Kardinal-Bea-Schule in Riedböhringen begrüßten am Samstag 16 Erstklässler mit Theater, Gesang und Tanz. An ihrem ersten Schultag wurden die Kinder gebührend von ihren künftigen Schulfreunden, den Eltern, Großeltern und Verwandten gefeiert. Schulleiterin Angelika Sitte fand lfreundliche Worte bei der Begrüßung der Mädchen und Jungen, die sich auf die Schule offensichtlich freuten. Mit viel Beifall überschütteten die Gäste, darunter die ehemalige Rektorin Waltraud Bader, die Zweitklässler für ihre schönen Aufführungen. Lehrerin Waltraud Schandlmeier hatte das Programm mit den Kindern einstudiert. Foto: Baltzer