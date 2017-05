Blumberg Kochen, Putzen, Einkaufen und Waschen kein Problem

1937 kam er in Freiburg zur Welt und wuchs in Hondingen auf. Nach dem frühen Tod der Mutter kam er in eine Pflegefamilie nach Riedböhringen, nach dem Schulabschluss begann er eine Maurerlehre. Er arbeitete im Blumberger Baugeschäft von Briel, dann in der Hüfinger Kammgarnweberei nach Hüfingen und schulte als Dreher und Fräser um. Danach übernahm er eine Stelle im Labor der Firma TRW. Mit 63 Jahren ging er in den Ruhestand. Karl Barczynski genießt sein Rentnerleben. Völlig autark bewältigt er seinen Haushalt allein: "Mit Kochen, Putzen, Einkaufen, Waschen und auch dem Fensterputzen habe ich keine Probleme", er ist der perfekte Hausmann. Zum regelmäßigen Tagesablauf gehören Zeitunglesen, Fernsehen und auch mal spazieren gehen. Ab und zu besucht er Seniorentreffen. Viele schöne und interessante Reisen hat er gemacht.

Sie führten nach Paris, Italien, in die Schweiz und nach Österreich und immer mit dabei war seine Drehorgel. "Da habe ich immer wieder gespielt und vielen Menschen Freude gemacht." Er spielte auch in Schulen, Kindergärten, bei Seniorentreffen und vielen Festen über die Raumschaft Blumberg hinaus auf. Gesundheitlich bedingt geht es jetzt nicht mehr so, aber Karl Barczynski hat seine Fotos und viele Erinnerungen an Tage mit fröhlichen Menschen. Zusammen mit seinen drei Kindern und vier Enkeln, Verwandten, Freunden und Bekannten wird Karl Barczynski seinen Geburtstag feiern, und (vielleicht) setzt er dann die alte wunderschöne Drehorgel doch noch einmal in Bewegung.