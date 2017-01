Blumberg Klatschen als unangemessen empfunden

"Crossing Stones" ist die Geschichte von zwei Familien, die sich gegenüber wohnen. Jedoch trennt sie ein Fluss voneinander, aber sie können mithilfe der "Crossing Stones" den Fluss überqueren, um sich gegenseitig zu besuchen. Die 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen der beiden Familien sind freundschaftlich eng miteinander verbunden. Die 18-jährige Muriel Jorgensen ist politisch sehr engagiert und weiß, dass die freiwillige Verpflichtung der beiden Jungen als Soldaten (ihr Bruder Ollie Jorgensen, 16 Jahre und ihr Freund Frank Norman,18 Jahre alt) ein Fehler ist. Trotzdem ziehen die beiden Jungen freiwillig in den Krieg.

Nachdem Frank in Frankreich getötet wird und Ollie verletzt nach Hause zurückkehrt, wird Muriel nach Washington gerufen. Sie soll ihre Tante unterstützen, die wegen ihres Kampfs für das Frauenwahlrecht im Gefängnis sitzt und nach dem Hungerstreik entkräftet entlassen werden soll. Dabei wird Muriel in die Suffragettenbewegung hineingezogen und ist von der politischen Arbeit in der Hauptstadt angetan.

Das Theaterstück, das von den beiden Englischlehrern Clemens Bohrer und Judith Schlenker im Unterricht vorbereitet worden war, kam sehr gut bei den Schülern an, zumal sie den Inhalt gut verstehen konnten.