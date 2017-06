Blumberg Kita-Gebühren sollen deutlich steigen

Entwicklung der Bevölkerung im Blick

Änderungen zeichnen sich aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und einer Elterbefragung im Kindergarten Riedböhringen ab. Dort gibt es bislang zwei Gruppen, beide mit denselben Öffnungszeiten: nämlich montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr und dienstags bis donnerstags von 14 bis 16.15 Uhr. Die Verwaltung schlägt nun vor, bei einer Gruppe diese Öffnungszeiten zu belassen. Bei der zweiten Gruppe kann sie sich vorstellen, dass die Kinder nur vormittags von 7.30 bis 13.30 Uhr kommen beziehungsweise nur an zwei Nachmittagen (dienstags und donnerstags). Im Haupt- und Finanzausschuss haben sich die Gemeinderäte mit diesem Thema bereits nichtöffentlich befasst. Das Gremium hat sich dafür ausgesprochen, die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten Riedböhringen ganz abzuschaffen, dafür sollen sich die Erzieherinnen in beiden Gruppen bis 13.30 Uhr mit den Kindern beschäftigen.

Vor einer Neuerung steht auch die Grundschule Riedböhringen. Sie soll ab September 2018 als Pilotprojekt zur verlässlichen Grundschule zwischen 7.30 und 13.30 Uhr werden. Die dafür notwendigen Räume könnten in der Schule oder im Kindergarten eingerichtet werden. Bei der dann nötigen Betreuungskraft müsse es sich nicht zwingend um eine pädagogische Fachkraft handeln, so das Rathaus. Mittelfristig sollen auch die Eltern von Grundschulkindern in Fützen und in Riedöschingen ihren Nachwuchs am Vormittag verlässlich betreut wissen. Ob dafür eine Nachfrage besteht, will die Stadtverwaltung zusammen mit der Schulleitung prüfen.

Außerdem schlägt die Verwaltung vor, zehn Ganztagsplätze im städtischen Sophie-Scholl-Kindergarten einzurichten. Auch im katholischen Kindergarten St. Joseph wäre es möglich, zehn zusätzliche Ganztagsplätze anzubieten (dort gibt es schon 30). Platz dafür sei laut einem Fachberater für katholische Einrichtungen auch vorhanden, man müsste nur neue Einrichtungsgegenstände wie zum Beispiel Betten neu kaufen. Nadine Götz, im Rathaus unter anderem für Kindergärten und Schulen zuständig, favorisiert aber den Sophie-Scholl-Kindergarten – damit die Eltern frei wählen können, ob sie ihr Kind in einen konfessionellen oder kommunalen Kinderhort anmelden. Auch die städtischen Kita müsste laut Landesjugendamt nicht ausgebaut werden, und das Essen könnte von der Schulmensa geliefert werden.

Stadt denkt über einen Neubau nach

Und wie sieht es bei der Kleinkinderbetreuung aus? Die evangelische Krippe ist aktuell ausgelastet und auch die städtische Kita Stadtzwerge hat ihre Kapazitätsgrenze fast erreicht. Laut Stadtverwaltung müsse darüber nachgedacht werden, einen Neubau auf dem Gelände des geplanten Schulcampus zu realisieren.

Kinderbetreuung als Standort-Politik: Wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, dann soll sie sich gefälligst auch die ersten Jahre selbst um ihren Nachwuchs kümmern. Sonst hätte sie das Kind ja gar nicht erst bekommen müssen. Dieser Stammtischspruch ist immer wieder zu hören, wenn es um die Betreuung von Kindern beziehungsweise um städtische Betreuungseinrichtungen geht. Mit ihrer sehr ausdifferenzierten Betreuungsstruktur macht die Stadt Blumberg aber auch Standort-Politik. Denn "immer mehr Betriebe und Familien machen ihre Niederlassungsentscheidung mit davon abhängig, welche Bildungs- und Betreuungsangebote eine Stadt unterhält, weshalb für die Städte ein qualitativ gutes Kinderbetreuungsangebot immer mehr an Bedeutung gewinnt", schreibt das Rathaus. Außerdem wollten heutzutage viele Männer und Frauen gleichberechtigt ihren Beitrag zum Familieneinkommen und zur Familienarbeit leisten. Sie wünschten sich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung, die es ihnen erlaube, ihre Lebensentwürfe sowohl in der Familienarbeit wie auch in der Erwerbsarbeit zu realisieren.

Gebührensätze: In einem Regelkindergarten mit 32,5 Stunden Öffnungszeit wird zurzeit eine Gebühr für ein Kind in Höhe von 115 Euro (87 Euro, die Sätze in der Klammer gelten für ein Kind aus einer Familie mit zwei im Haushalt lebenden Kindern) erhoben. Im nächsten Kindergartenjahr 2017/2018 soll dieser Betrag auf 121,90 Euro (92,22 Euro) steigen. Ist ein Kind in einem Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten und einer Gesamtöffnungszeit von 32,5 Stunden untergebracht, dann fallen aktuell für eine Kind 144 Euro (109 Euro) an. In der Zukunft sollen es 152,64 Euro (115,54 Euro) sein. Die Ganztagsbetreuung (45 Stunden Öffnungszeit) kostet im Moment für ein Kind 289 Euro (219 Euro), für das nächste Kindergartenjahr sind 306,34 Euro (232,14 Euro) anvisiert.

Für die Betreuung von einem Kind in der Kinderkrippe über einen Zeitraum von 45 Stunden die Woche werden im Augenblick 503 Euro (374 Euro) fällig, zukünftig sollen es 533,18 Euro (396,44 Euro) sein. Liegt die Betreuungszeit in der Krippe bei 30 Stunden die Woche, dann kostet das aktuell 335 Euro (249 Euro), zukünftig 355,10 Euro (263,94 Euro).