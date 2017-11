Blumberg Kindergarten blickt zurück

Blumberg-Hondingen. In der gut besuchten Elterversammlung im städtischen Kindergarten Hondingen blickte Leiterin Tanja Gut auf das Kindergartenjahr 2016/2017 zurück. Als Höhepunkt empfand sie den "Hondinger Sommer" im Rahmen der 1200-Jahr-Feier von Hondingen in diesem Jahr. Aber auch beim Hondinger Winterzauber oder beim Street-Art-Festival in Blumberg war die Einrichtung mit Bastelangeboten und einem Glücksrad vertreten.