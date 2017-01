Blumberg Kinderfasnachtsparty im Schulhaus

Die Kinder aus dem Tal sind zur Kinderfasnachtsparty im Schulhaus in Aselfingen am Freitag, 24. Februar, von 14 bis 17 Uhr willkommen, und am Samstag, 25. Februar, ist um 20 Uhr der Talemer Narrenabend im Haus des Gastes.

Am Rosenmontag beginnt um 9.30 Uhr der Fasnetumzug in Opferdingen, und die Kinderfasnet im Haus des Gastes ist um 14.30 Uhr. Die Narrenbäume werden am Dienstag, 28. Februar, um 11 Uhr in Opferdingen und Achdorf gefällt.

Der Fasnetfunken in Achdorf Auf Kellen ist am Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr. Auf dem Kegelbuck in Opferdingen wird am Sonntag, 5. März, um 19.30 Uhr der Fasnetfunken entzündet.